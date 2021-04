Ani během následující hodiny nemělo Centrum dopravních informací pracující s daty Operačního odboru Policejního prezidia ČR důvod doplňovat nějaký aktuální záznam o čerstvě hlášených malérech v dopravě ve středních Čechách. To přišlo až po desáté – a také se nejednalo o nehodu: na silnici II/102 bylo u obce Slapy na Praze-západ zapotřebí odstranit padlý strom omezující průjezd.

Nehoda pak byla hlášena až hodinu před polednem z Berounska. Tam narazilo osobní auto do stromu zhruba v těžišti trojúhelníku daného obcemi Lážovice, Neumětely a Bykoš; v kopcovité oblasti známé jako Housina.

Příznivý vstup do velikonočního dne měli v sobotu 3. dubna 2021 řidiči ve středních Čechách. V klidném provozu svátečního víkendu neměli dopoledne hlášené po celém kraji žádné dopravní nehody.Zdroj: www.policie.cz

Jedinou nečekanou komplikací tak po většinu dopoledne mohla být vozidla údržby na dálnicích, pohybující se však převážně v odstavných pruzích, a na Pražském okruhu sice předem oznámené, ale zcela nové omezení v oblasti Radotínského mostu kvůli přípravným pracím před zahájením opravy povrchu dálnice. Aktuálně – a to do pondělka – se zde omezení týkají úseku mezi dálničními kilometry 8,8 (Komořanský tunel neboli Cholupice) po 11,8 (Lochkovský tunel) ve směru jízdy od Modletic k Ruzyni: čili od D1 k D5.

Na hlavní silnici I/18 spojující Příbram a Sedlčany (a dále vedoucí směrem na Benešovsko na Votice a Olbramovice) mototuristy mohly u obce Dublovice překvapit krátkodobé uzavírky kvůli filmování; v souvislosti s natáčením dokumentu věnovaného nepřiměřené rychlosti.

Bude to klouzat a pak asi i foukat

Obezřetnost řidičů je však žádoucí po celý den. Výstraha Českého hydrometeologického ústavu platí až do 23. hodiny – s tím, že silné sněžení, kdy během hodiny mohou napadnout až čtyři centimetry, lze očekávat zejména během dne. Se smíšenými srážkami v podobě místy i velmi vydatných přeháněk deště se sněhem je nutné počítat i v oblastech s nadmořskou výškou pod 400 metrů. Meteorologové doporučují sledovat dopravní zpravodajství, jestliže s ohledem na sněžení je třeba počítat se zhoršením sjízdnosti i sníženou dohledností.

V noci na neděli by pak po předcházejících přeháňkách při poklesu teplot pod bod mrazu mohlo v některých oblastech středních Čech ojediněle hrozit náledí. Tato výstraha platí od sobotní 21. hodiny do nedělní osmé ranní a týká se převážně jižních oblastí kraje: Benešovska, Berounska, Čáslavska, Černošicka, Dobříšska, Hořovicka, Kutnohorska, Příbramska, Rakovnicka, Říčanska, Sedlčanska, Vlašimska a Voticka.

Jestliže stále platí zákaz nočního vycházení v rámci opatření proti šíření koronaviru (s aktuální výjimkou pro návštěvy večerních velikonočních bohoslužeb), riziko hrozí hlavně po ránu. Nepříjemnosti, před kterými varuje i Portál krizového řízení Středočeského kraje, by na kluzkém povrchu mohly potkat jak řidiče, tak chodce.

Rozmary počasí však zřejmě nedají pokoj ani v závěru velikonočních svátků. Naznačuje to alespoň sobotní informace meteorologů týkající se pondělka; vydaná prozatím nikoli v podobě výstrahy, ale jako předběžné varování, které se ještě bude dále upřesňovat.

Od pondělní šesté ranní až do úterního rána by meteorologické jevy mohly zazlobit znovu. Během dne je očekáván čerstvý jižní až jihozápadní vítr o rychlosti pět až devět metrů za sekundu (tedy kolem 25 kilometrů za hodinu) – avšak s nárazy až 20 metrů za sekundu, což už dělá přes 70 kilometrů za hodinu. Večer by měl vítr slábnout, nicméně v noci na úterý se místy očekává náledí.