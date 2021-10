Jak Kladenskému deníku potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová, jednalo se o poranění břicha a pánve. "Žena byla zaintubována, uvedena do umělého spánku a vrtulníkem transportována do motolské nemocnice," sdělila Homolová.

Policisté provedli u dvaadvacetiletého řidiče vozidla, které ženu srazilo, dechovou zkoušku na alkohol. Ta byla v pořádku s negativním výsledkem. U zraněné chodkyně byl vzhledem ke zdravotnímu stavu proveden odběr krve.

Kladenští dopravní policisté se kvůli úterní nehodě obrací s žádostí o pomoc na svědky dopravní nehody, k níž došlo v úterý 12. října okolo 18:10 hodin. "Podle dosavadního šetření došlo ke střetu automobilu a chodkyně tak, že devětatřicetiletá žena měla v úmyslu přejít silnici, kdy se pravděpodobně nepřesvědčila o tom, zda ji může přejít bezpečně, a vstoupila do jízdního pruhu směřujícího od obce Brandýsek mezi stojící vozidla v koloně. Chodkyně pokračovala dál v přecházení a zpoza jednoho ze stojících aut vstoupila do protisměrného pruhu bezprostředně do jízdní dráhy VW Golf, které řídil dvaadvacetiletý mladík ve směru na Brandýsek. Řidič i přes prudké brždění do ženy narazil," popsala událost policejní mluvčí Michaela Richterová.

"Žádáme svědky, aby policii poskytli informace a tím nám pomohli objasnit a objektivně ustanovit viníka. Poznatky můžete sdělit osobně na kladenském dopravním inspektorátu v Havířské ulici nebo na telefonním čísle 974 873 250/251 nebo 702 207 630. Využít můžete také bezplatnou linku 158," uzavřela.