/FOTOGALERIE/ Vodárenskou ulicí v Kladně otřásl v pátek před polednem výbuch. Původně si lidé mysleli, že v jednom z paneláků explodoval plyn. Nakonec se ale patrně jednalo o zatím neznámou látku, která vybuchla na balkoně. Na místě byli ještě odpoledne hasiči a kriminalisté. Svědci události, kteří šli kolem domu, kde k výbuchu došlo, uvedli, že se jednalo o obrovskou ránu. Pocítili ji i obyvatelé vedlejšího bloku.

Dům v Kladně ve Vodárenské ulici, kde došlo k výbuchu. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

"Šla jsem s vnučkami z vlakového nádraží a najednou uslyšela obrovskou ránu jako z děla směrem od místa, kde bydlím. Spěchala jsem k paneláku a z dálky viděla kouř, bála jsem se, že je to náš vchod a už přemýšlela, co z bytu vezmu jako první. Když jsme přiběhly s vnučkami blíže, spatřila jsem, že to byl byt o dva vchody dál," popsala první okamžiky po explozi paní Natálie.