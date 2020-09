Přivolaní dopravní policisté provedli u šoféra dechovou zkoušku, ta byla s negativním výsledkem. „Odhadnutá škoda je okolo pětapadesáti tisíc korun. Těleso viaduktu poškozeno nebylo. Automobil byl následně odstaven mimo komunikaci, aby nebránil provozu,“ dodala policejní mluvčí Nováková.

Podle starostky Zákolan Lucie Wittlichové, se v místě na T křižovatce u viaduktu stávají podobné příhody poměrně často. „Řidiče sem zavede navigace a nezřídka se ale pod železniční most nákladní vozy nevejdou, takže zde uvíznou. Na místo nehody jsem se šla podívat i tentokrát. Pokud by došlo k poškození na železnici, museli bychom to hlásit,“ sdělila zákolanská starostka.