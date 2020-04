Jak potvrdil mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel, hasiči byli na místě okamžitě. „Hořelo v přední motorové části. Plameny uhasili vysokotlakem. Požár byl zlikvidován do čtyř minut a vozidlo dále dohašovali ještě dalších patnáct minut. Příčinu požáru určí vyšetřovatel, stejně jako vzniklé škody,“ sdělil mluvčí.

Na místě byla přítomna také policie. Při požáru nebyl nikdo zraněn. „S bratránkem jsme se vraceli od Zlonic do Slaného, najednou auto ztratilo výkon, tak jsme zastavili u krajnice a z auta se začalo kouřit. Bratranec otevřel kapotu a v tu ránu vyšlehly plameny. Od auta jsme oba utekli vedle na pole a zavolali hasiče,“ popsal událost řidič. Auto Citroen C5 je dvanáct let staré a žádné problémy s ním prý před tím nikdy neměl. „Doufám, že nám pojišťovna škody nahradí, protože máme havarijní pojištění a mělo by se na to vztahovat,“ dodal řidič Miroslav ze Slaného. Požár zasáhl nejen motor, ale zničil i přední sklo. Majitelem odhadnutá škoda je předběžně okolo 40 tisíc korun.