Jak sdělila mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová, zraněný muž byl po ošetření horní končetiny převezen do motolské nemocnice.

Policejní mluvčí Markéta Johnová dodala, že čtyřkolku řídil jedenapadesátiletý muž a osobní vozidlo Škoda Octavia sedmdesátiletý řidič. „U obou řidičů byly provedené dechové zkoušky na alkohol s negativním výsledkem,“ potvrdila policejní mluvčí.

Vzhledem k tomu, že v Pražské ulici probíhá rekonstrukce vozovky a přilehlého kruhového objezdu, je doprava ve směru od Prahy vedena pouze jedním, a to levým jízdním pruhem.

Jak zjistil na místě Kladenský deník od řidiče Škody Octavia, jel podle svých slov v koloně od Prahy a začal odbočovat vpravo na sídliště do ulice Na Vavřinci. Řidič dále vypověděl, že čtyřkolka mu náhle vyjela zezadu ze druhého uzavřeného pruhu a do škodovky narazila z pravé strany. Střetu už nedokázal zabránit. „Vůbec nevím, kde se mi tam ten člověk vzal, neviděl jsem ho, vyřítil se mi zpoza auta. Asi předjížděl kolonu aut od Prahy tím druhým uzavřeným pruhem, nebo co. Nemohl jsem už nic dělat,“ vypověděl otřesený sedmdesátník.

Příčiny a okolnosti nedělní nehody policie nadále vyšetřuje.