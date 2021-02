„Policisté prováděli u muže resuscitaci, ten však svým zraněním na místě podlehl. Nařízena byla soudní pitva. Policisté ještě téhož večera auto vypátrali i jeho majitele. Kdo ale skutečně vozidlo řídil, je zatím předmětem vyšetřování. Byly zahájeny úkony v trestním řízení,“ potvrdila policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Starostka obce Markéta Jehličková, potvrdila, že mrtvý muž byl místní občan. „Byla jsem v sobotu mimo obec, o události jsem se dozvěděla v nočních hodinách, volala mi to pracovnice obecního úřadu, která podávala i prvotní informace k identifikaci seniora. Je to velká tragédie, co se stalo,“ řekla starostka.

Policisté prováděli šetření v obci a na místě tragédie ještě i v neděli odpoledne. Na místě, kde senior zemřel, zapalují sousedé a známí již první svíčky. Jak zjistil Kladenský deník, tragédie je tím horší, že stopy zločinu, kde úřadoval nejspíše i alkohol, vedou podle informací lidí z obce až do rodiny usmrceného seniora. Tragédii předcházela podle místních rodinná oslava.