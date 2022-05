Podle mluvčího hasičů Jana Sýkory přejel kamion do protisměru a srazil se se třemi osobními auty. "Kamion přejel do protisměru a srazil se se třemi osobními auty, v jednom autě zůstaly dvě mrtvé osoby, vyprošťovali jsme další těžce zraněnou osobu," sdělil ČTK Sýkora. Při nehodě podle něj uniklo značné množství nafty.

Směr na Brno byl neprůjezdný. Policisté to uvedli na Twitteru. Kolem druhé hodiny se již v tomto směru podařilo zprůjezdnit levý jízdní pruh. Na Prahu byly průjezdné dva jízdní pruhy, směr je nyní již průjezdný úplně.

Na místo zamířila také letecká skupina Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Na Twitteru to uvedla Záchranná služba ASČR.

Posádka Zbraslav RV vyráží pomoci k DN kamionu a 3 x OA . Na místo také letí letecká skupina @zzshmp a další složky IZS. @HZS_ScK pic.twitter.com/EUfwsO6Mb5 — Záchranná služba ASČR (@ZS_ASCR) May 17, 2022

"Při nehodě byli zraněni tři lidé. Jedna osoba byla s poraněním hlavy převezena sanitkou do vinohradské nemocnice, druhá osoba s podezřením na zlomenou stehenní kost a pánev letecky transportována do Fakultní nemocnice Motol, třetí osoba byla s poraněním ramene převezena sanitou do Thomayerovy nemocnice. Dvě osoby svým zraněním na místě podlehly," řekla Deníku mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Monika Nováková.

Nehoda uzavřela směr na Mirošovice. Pražská integrovaná doprava (PID) odklonila linky 401, 402, 406 ve směru z Prahy mimo dálnici přes Kamenici. Ve směru do Prahy dochází ke zpoždění na příjezdu na Roztyly.

Kvůli rostoucí koloně začínáme odklánět mimo dálnici také linku 397 z Opatova do Modletic. Stejné opatření se chystáme uplatnit také na linky 328 a 385 z Opatova do Čestlic. — PID (@PIDoficialni) May 17, 2022

