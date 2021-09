Podle mluvčí středočeských záchranářů Petry Homolové utrpěla žena úraz ramene a po ošetření byla sanitou převezena do kladenské nemocnice.

„Žena, jela na bicyklu po chodníku, poté sjela na silnici, kde narazila do dodávky, která projížděla okolo ve velmi nízké rychlosti. Provedené dechové zkoušky na alkohol byly u cyklistky i řidiče vozidla s negativním výsledkem,“ sdělila policejní mluvčí.

Sedmašedesátiletá cyklistka narazila ve Velkém Přítočně do jedoucí dodávky. Zraněnou ženu odvezla záchranka do nemocnice. Jak potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová, událost se stala ve čtvrtek 23. září krátce před třináctou hodinou.

