Vydavatelství Vltava Labe Media každý měsíc vydává přes 2 miliony kusů Deníku Extra. Kombinovaná distribuce dostává tento titul do více než 45% schránek domácností v ČR, k mání je i na stovkách samostatných distribučních míst.

V zářijovém vydání vychází také rozhovor s hercem Václavem Neužilem, který hraje hlavní roli v novém filmu Zátopek. Vyzkoušet si můžete i znalost nářečí v kvízech či vyluštit výherní křížovku o 5 x 2000 korun plus o bonusovou cenu, kterou jsou rodinné vstupenky do Aqupalace Praha.

„Na titulní straně Deníku Extra najdou čtenáři svého okresního redaktora či redaktorku i s fotkou a kontaktními údaji. Můžou jim tak napsat tip na nějakou zajímavost, poukázat na problém, jež by se měl řešit, nebo třeba upozornit na inspirativního člověka, jehož příběh by stál za zveřejnění v novinách,“ říká šéfredaktor Deníku Extra Martin Pleva.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.