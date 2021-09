Kdo někdy letěl letadlem si jistě na tu chvíli vzpomene. Ve chvíli, kdy se blíží chvíle přistání, posádka cestujícím nařídí znovu si zapnout pásy, odložit jídlo či jiné věci, vrátit na původní místo stolek. Zatímco tyto pokyny zní i pro laiky nanejvýš logicky, kromě toho v kabině zhasnou světla a lidé musí také vytáhnout sluneční clony a odkrýt tak okna. Druhý díl seriálu Deníku 100 otázek a odpovědí přináší vysvětlení, proč jsou tyto úkony nutné - totiž nejen piloti a posádka, ale i cestující musí při přistání dobře vidět.

Světla v prostoru pro cestující zhasínají a clony na oknech musí být vytažené kvůli bezpečnosti cestujících a posádky. „Důvod je zcela prostý, a to vyšší viditelnost z tmavého prostoru do světlého. A protože je přistání nejkritičtější fáze letu, je potřeba, aby cestující zřetelně viděli případná evakuační osvětlení, šipky a naváděcí světla na podlaze, a podobně, a také viděli, co se děje vně letadla - například požár motoru za dveřmi nouzového východu,“ vysvětlil pro Deník ředitel Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Jaroslav Juračka