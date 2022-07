Magazín VíkendZdroj: Deník Návrat na scénu Po třech letech od premiéry se na program Letních shakespearovských slavností vrací Zimní pohádka, příběh o zradě, lásce a odpuštění v režii Pavla Kheka. Úlohu Perdity, dcery sicilského krále Leontese, která se zamiluje do českého prince Florizela, v ní ztvárňuje Veronika Arichteva.

„Roli jsem si intenzivně užila v prvním roce uvádění Zimní pohádky, v tom následujícím ji za mě převzala Eva Burešová, protože jsem se připravovala na mateřské povinnosti. Loni jsme se o Perditu podělily v rámci alternací a letos je zase čistě na mně, protože je pro změnu těhotná Evička,“ říká v rozhovoru pro magazín Víkend Veronika Arichteva.

Indie porazí Čínu

V roce 2023 nastane historický okamžik. Indie se stane nejlidnatějším státem světa a na první příčce seznamu nejlidnatějších zemí vystřídá Čínu. Jak se to stalo? Co znamená žít v takto přelidněných zemích? A kde populace bují v těchto dobách, kdy naopak Evropa i Česká republika vymírají, nebo při nejlepším stagnují? A víte, kolik lidí vlastně na planetě v současnosti žije?

Velký cestovatelský speciál

Pokračuje náš velký letní cestovatelský seriál. V průběhu celých prázdnin můžete na stránkách magazínu Víkend hledat tipy na své letní putování. Týden co týden vám nabídneme tipy na výlety s dětmi, cestování do netradičních míst celého světa, po českých krajích a také putování za vínem. Vše přehledně a s razítkem našich nejlepších reportérů z celé České republiky. Tentokrát vás zavedeme do nejpodivnějších míst, kde lidé dokážou žít navzdory extrémnímu počasí nebo nehostinným podmínkám.

Momentka ze života Jestřába

Nedávno uběhlo 115 let od narození spisovatele a skautského vedoucího Jaroslava Foglara. K tomuto výročí nabízíme málo známou příhodu z roku 1936, kdy se Foglarův oddíl setkal s autorem zásadního díla tábornické literatury, veleoblíbené knížky Dva divoši.