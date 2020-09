KDY: 26. září, 9:00

KDE: Rybník Novas, Slaný

ZA KOLIK: volně přístupné

Závody jsou určeny pro volně příchozí děti do 15 let, přičemž soutěžit lze i bez povolenky, podmínkou je pouze vlastní vybavení. Lovit se bude od 9 do 12 hodin, ve 12.30 bude vyhlášení vítězů a předání cen.