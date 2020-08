KDY: 1. srpna, 7:00

KDE: Letiště, Velká Dobrá

ZA KOLIK: volně přístupné

Spaní ve vlastních autech, stanech či karavanech. WC i občerstvení zajištěno. „Přijďte nabídnout vše, co se motorismu týká,“ vyzývá hlavní pořadatel Václav Slovák z z Veteran klubu Kladno. Kontakt na pořadatele: tel: 776 590 499, slovak23@seznam.cz. Nabídnout i sehnat je zde možno vše, co se motorismu týká - celá vozidla, díly, oblečení, nářadí, literatura i vše, co už doma jen překáží. Nejen motoristé, ale i další sběratelé kuriozit a historických artefaktů si zde užijí, jelikož zde mohou sehnat to, co nikde jinde. "Projíždějící řidiče kolem letiště žádáme o zvýšenou pozornost, za což jim děkujeme," dodává Slovák.