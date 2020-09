Fotograf se zaměřil na bubeníky

Bubeníci. Tak prostý je název výstavy, která bude od 2. září do 30. října k vidění ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Lidé si v rámci ní budou moci prohlédnout fotografie Jiřího Michla z let 2010 až 2019, přičemž se jedná o snímky bubeníků pořízené výhradně na koncertech, a to většinou v Kladně a v Praze.

