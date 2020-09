KDY: 12. září 10:00 - 11. října

KDE: po celém městě

Francouzské dny zahájí 12. září v 10.00 Turnaj v pétanque, hře, tolik oblíbené ve Francii. Hrát se bude na pétanquovém hřišti v Kladně na Sletišti do 14 hodin. Dále jsou na programu 18. září od 10.00 do 19.00 hodin Francouzské trhy, jejichž slavnostní zahájení proběhne na Floriánském náměstí v 16:30 hodin a v 17.00 hodin zahraje skupina LA BELLE VIE. Trhy pokračují i 19. září od 10 do 14 hodin. Dále jsou na programu filmy, přednášky nebo od 21. září do 4. října Dny francouzské gastronomie v Restauraci Letná.