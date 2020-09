KDY: 15. až 20. září

KDE: Železniční stanice Slaný

ZA KOLIK: volně přístupné

„Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií,“ uvedli organizátoři. Legiovlak je veřejnosti přístupný zdarma, a to od 15. do 20. září. Ve všední dny bude otevřen od 8 do 18 hodin a o víkendu pak od 9 do 19 hodin.