KDY: 4. listopadu, 17:00

KDE: YouTube, 1620. Cesta k porážce

ZA KOLIK: volně přístupné

„Projekt se koná u příležitosti výročí 400 let od střetu u Rakovníka, který předcházel bitvě na Bílé hoře,“ úvádí muzeum s tím, že nejbližší akcí bude ve středu 4. listopadu. To bude přednášet Václav Matoušek, a to na téma Ikonografické prameny k třicetileté válce. Přednášku si zájemci mohou pustit bezplatně od 17 hodin na youtubovém kanálu 1620 Cesta k porážce.