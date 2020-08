Na slánském náměstí v pátek zahraje hned trojice kapel

Devět koncertů je pro letošní léto nachystáno pro návštěvníky pátečních vystoupení Music on the Square na slánském Masarykově náměstí. A tak také tento týden pobaví živá hudba příchozí.

Music On The Square - Juraj Schweigert & The Groove Time ve Slaném. | Foto: Jitka Krňanská