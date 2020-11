KDY: 19. listopad, po 11. hodině

KDE: Český rozhlas Region

ZA KOLIK: volně přístupné

Také vás občas nás někde píchne, nějaké bolesti máte třeba jen pár dní a zmizí, jindy se objeví krátká intenzivní bolest a za chvíli je pryč? Dozvíte se, čím to je, jestli na to má vliv i náš jídelníček nebo kdy bychom měli zbystřit. Do pořadu Hubněte zdravě se můžete se svými dotazy zapojit i vy – už ve čtvrtek dopoledne na frekvenci 100,5 nebo 100,7 FM.