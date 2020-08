Sérii koncertů na slánském náměstí ukončí Funny Ukulele Band

Devět koncertů je pro letošní léto nachystáno pro návštěvníky pátečních vystoupení Music on the Square na slánském Masarykově náměstí. V pátek 28.srpna se uskuteční poslední letošní koncert této šňůry.

Music On The Square - Juraj Schweigert & The Groove Time ve Slaném. | Foto: Jitka Krňanská