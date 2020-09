Turisté v sobotu absolvují další ročník pochodu Do Žiliny bez pasu

Tělovýchovná jednota Sokol Žilina pořádá v sobotu 19. září tradiční turistický pochod s názvem Do Žiliny bez pasu. V rámci něj budou moci od místní sokolovny, tedy Penzionu Žilina, v době od 9 do 10.30 hodin turisté vyrazit do okolí.

