KDY: 4. února, po 11. hodině

KDE: Český rozhlas Region

ZA KOLIK: volně přístupné

Dozvíte se, jak žaludek pracuje, čím mu můžeme pomoci, co děláme špatně, když cítíme žaludek na vodě, když přehnaně kručí, když cítíme křeče, stahy nebo bolesti, co náš žaludek nejvíc dráždí nebo jak žaludek zapojit do hubnutí. Do pořadu Hubněte zdravě se můžete se svými dotazy zapojit i vy - už dnes dopoledne na frekvenci 100,5 nebo 100,7 FM.