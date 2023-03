Kamkoliv přijdou, tam září jejich půvab. Vyhlášení Nejúspěšnějších sportovců Kladenska za rok 2022 nebylo výjimkou. V Lampionu navíc aerobičky klubu MK Kladno vystoupaly hned dvakrát na podium, aby převzaly hezké ceny od pořádajících Města Kladna, ČUS a SAMK.

Aerobičky klubu, který kdysi založila Michaela Kottnerová – odtud název MK, a poslední roky ho vede se Sabinou Škrabskou, se staly vítězným kolektivem v kategorii do 20 let. V silné konkurenci přihlédli porotci hlavně k tomu, že za celý rok 2022 nenašly dívky přemožitelky a získaly zlatý triple – zlato na mistrovství republiky, Evropy i světa.

Na podium však zamířila ještě Natálie Šolínová, která k týmovým úspěchům s MK Kladno přidala v kategorii single dvě stříbrné medaile – z mistrovství republiky a z mistrovství světa – a jednu bronzovou z mistrovství Evropy. „Skvělá ocenění, jsme nadmíru spokojené,“ usmála se Michaela už ne Kottnerová, ale Diviš. Sabina Škrabská doplnila, že sezona 2022 byla skutečně úspěšná. „Holkám se dařilo všechno, zejména v té skupinové kategorii. Nemáme si nač stěžovat,“ hlásila trenérka.

Protože se v blízkosti obou dam pohybovala další Kladeňačka a členka vedení celého českého aerobiku Jitka Literová, přišla řeč i na vrchol této sezony. Pro MK Kladno to bude mistrovství republiky. Ne že by čnělo nad ME nebo MS (bude v belgickém Gentu), ale letos ho uspořádá právě MK v kladenské sportovní hale (14. a 15. října). „Těšíme se na to, a zveme tam už teď všechny Kladeňáky. Bude se na co koukat,“ slibuje Míša Diviš.

Bude doma na republice zase MK patřit mezi nejlepší? Sabina Škrabská věří, že ano. „Zatím nás provázejí nějaké nemoci a zranění, ale doufám, že to bude brzy v pořádku. Na novou sezonu se ohromně těšíme, máme nové nápady na zajímavé choreografie. Uvidíme, jak na tom budou soupeřky a jak se naše nápady a provedení budou líbit rozhodčím. Každopádně si myslím, že sezona bude náročná,“ věští Škrabská.

Nicméně náročné byly i ty předešlé a kladenský klub si vždycky poradil. Dá to i letos!

Aerobičky MK Kladno byly při vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Kladenska hodně úspěšné. Tady jsou trenérky Sabina Škrabská (vlevo) a Michaela Diviš.Zdroj: Deník/Rudolf Muzika