Co je vážně krásné, sešli se tady zástupci všech kladenských klubů, které mezi sebou měly v minulosti i dost řevnivosti, ale také díky Jitce Literové, která založila první Sportklub, se daly dohromady a výsledkem bylo vydařené odpoledne, které si užili jak dospělí, tak děti, které se při cvičení na ploše vystřídaly.

„Jsem šťastná, že se akce povedla. Když jsme se o výročí aerobiku na svazu bavili, padlo slovo, že nejlepší to bude oslavit v Kladně, kde se tomuto sportu opravdu daří. Zkusila jsem napsat scénář, kde jsem kromě moderátora Vlasty Korce a známého cvičitele Honzy Ondera, počítala se všemi kluby. Všechny vyjma Venuše totiž založily dívky, které začínaly u mne. A vyšlo to,“ byla ráda Jitka Literová.

Ta už je dlouho manažerkou Českého svazu aerobiku, a tak organizačně zastřešuje všechny velké akce (letos jich bylo 42!). Vzhledem k dominantní pozici českého aerobiku i ty nejprestižnější jako evropské a světové šampionáty. Světový v Ostravě se blíží, příští rok se ale cvičenkyně mohou dostat i do lákavé destinace – Dubaje. „Právě o víkendu jsem tam byla na jednání a vypadá to nadějně, v tomhle městě se zdá, že nic není problém,“ usmála se Jitka Literová.

Svůj Sportklub provozovala ještě před deseti lety, ale pak z něj ustoupila a vrhla se na jiný projekt Českého svazu aerobiku – Děti na startu. Projekt masový, který má děti přivést ke cvičení a z vyzkoušení si všech možných sportů, protože každý se hodí na něco jiného.

Hlavně díky Literové se v Kladně a okolí zúčastní skoro všechny školy, celkem 1700 dětí ve 41 střediscích. V porovnání se zbytkem České republiky je Kladno zase drtivě vepředu. „Máme skutečně největší základnu. Mluvíme pravidelně na školském výboru a snažíme se ředitelům vysvětlit, že Děti na startu přinášejí jen pozitiva. A oni to berou,“ chválí si spolupráci Literová a nezapomíná na svou pravou ruku Denisu Sládkovou. „Není to jen moje pravá ruka, ale i hlava, pusa, prostě všechno. Moc šikovná a pracovitá,“ chválí dívku, která u ní kdysi také cvičila.

Jak se vůbec Jitka Literová k aerobiku dostala? Jako mladá maminka dvou dcer (později přibyl ještě syn) chodila na začátku 90. let na cvičení k Janě Bočkové, další kladenské legendě. Ještě to nebyl klasický aerobik, ale Jitku chytil. „A Jana mi nadhodila, proč to nezkusím s malými dětmi, což se mi zdálo jako dobrý nápad. Postupně se to rozjelo a do toho založili v Praze 14. prosince Bohunka Řešátková a Jitka Poláčková Český svaz aerobiku. V Kladně jsme klub dělaly s mou kamarádkou od dětství Ilonou Kottnerovou, se kterou jsme chodili už do rytmiky a džezbaletu. A dětí přibývalo,“ vybavuje si.

Jak děti odrůstaly, některé si zakládaly vlastní kluby. Třeba sestry Proškovy, Lenka Procházková, Michaela Kottnerová-Diviš. „Klubů bylo v Kladně jeden čas opravdu dost. Po covidu někdo trochu odpadl, ale pořád se většina drží. Nejvíc dětí má teď asi Míša Diviš,“ myslí si Literová a je ráda, že řevnivost mezi kluby už není, co bývala. „Už před lety jsem se s nimi snažila mluvit, aby se každý soustředil na jiné disciplíny, což se jim moc nechtělo. Nicméně na oslavu přišly všechny a postaraly se o úžasnou atmosféru,“ děkovala všem Jitka Literová.

A jaké jsou její další plány? Vždyť je sice babičkou, ale i díky cvičení pořád v perfektní kondici. „Pokud zdraví dovolí, určitě mám v hlavě dost nápadů. Ať už jako manažerka svazu aerobiku, nebo s Dětmi na startu. Zajímá mě rodící se platforma rozvoje sportu u nás, o které se teď bavíme s dalšími lidmi z jiných svazů. Předsedkyně Českého svazu aerobiku Jana Havrdová říkává, že sport má diamanty rozházené po zahradě a potřeboval by někoho, kdo je najde, poskládá a navlékne na šňůru,“ naznačuje, že sport potřebuje táhnout za jeden provaz.

Třeba i pomocí pojišťoven, což je konkrétní věc, o kterou nejen Literové aktuálně jde. „Manžel je lékař, takže dobře vím, kolik je mezi lidmi civilizačních chorob, které by při sportování být nemusely, prostě si je přivodíme sami. Kdyby lidé, kteří se o sebe starají, měli na zdravotním pojištění třeba aspoň minimální, jednoprocentní úlevu, už by to mohla být zajímavá motivace,“ dodala Jitka Literová.

Která je i bez titulů už nyní jednou z nejvýznamnějších postav celé historie kladenského sportu.