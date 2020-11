Hayden Dalton je v Česku už druhým rokem. Prezidentské debaty sleduje. „Tak trochu sleduji debaty, protože se snažím držet krok s aktuálními informacemi o kandidátech. A sleduji i názory lidí, kteří za kandidáty stojí,“ řekl Dalton.

„Je pro mě hodně důležité, kdo je prezidentem. Stav v USA se týká nejen všech Američanů, ale i zbytku světa, protože Amerika je velká země, která pomáhá a také obchoduje s mnoha dalšími zeměmi,“ vysvětlil čtyřiadvacetiletý basketbalista původem z města Parker v Coloradu.

Jeho spoluhráč Stephen Zimmerman příliš televizní souboje obou uchazečů o prezidentský úřad nesleduje. „Neležím u televize a ani jinak nesleduji debaty příliš pozorně, ale děje se to v mojí rodné zemi, a tak chci být trochu v obraze. Americké státy jsou teď rozdělené na dvě zcela odlišné strany. Osobně vím, že všichni moji přátelé budou hlasovat pro Joe Bidena,“ konstatuje rovněž čtyřiadvacetiletý sportovec původem ze státu Tennessee.

Oba se shodnou, že výsledky voleb budou těsné. „Myslím, že to bude opravdu těsné, protože i celá země je teď rozdělena na skoro stejné části,“ přemýšlí Dalton. Zimmerman podotýká, že rozhodnout může voličská účast. „Ty rozdíly jsou opravdu těsné. Amerika letos hlásí rekordní počty voličů. Takže uvidíme,“ poznamenal Zimmerman, který svého amerického parťáka převyšuje ve výšce o osm centimetrů. Zatímco Stephen dorostl do výšky 211 centimetrů, jeho spoluhráč Hayden měří „jen“ 203 centimetry.

Hlasovat pro svého kandidáta se chystají oba. Zimmerman pošle svůj hlas poštou. Dalton se vypráví na americkou ambasádu. „Moje matka mi poslala můj hlasovací lístek poštou a já ho plánuji odevzdat v nejbližší době na velvyslanectví USA v Praze,“ potvrzuje rodák z Colorada.

A komu svůj hlas dají? Preference obou se liší. Dalton podpoří stávajícího prezidenta Donalda Trumpa. „Myslím, že Trump zvítězí navzdory tomu, co říkají média. Média jsou na obou stranách velmi zaujatá a obviňují Trumpa ze všeho špatného. Já si myslím, že nakonec vyhraje díky dobré práci, kterou doposud odvedl,“ má jasno Hayden Dalton.

Jeho spoluhráč Stephen Zimmerman pošle hlas Joe Bidenovi. Ačkoliv je to podle jeho slov volba menšího zla. „Pro mě je důležité, kdo vyhraje. Trump má docela velkou fanouškovskou základnu. Osobně se mi nelíbí, jaký je Donald Trump jako člověk. Myslím, že je to hrozný člověk. Ani Joe Biden se mi moc nelíbí, ale je to menší zlo ze dvou možných,“ vysvětluje svoji volbu mladík z Tennessee. Je také přesvědčen o tom, že Biden ve volbách vyhraje. „Výsledky voleb ale na můj basketbal žádný vliv mít nebudou!“ dodává rezolutně.

Kurzy favorizují Bidena



Při pohledu sportovců na nadcházející prezidentské volby je možné i tuto prestižní událost brát ve sportovním duchu a na vítěze si vsadit. V posledních dnech je zřetelné, že favoritem je kandidát Demokratické strany Joe Biden. Jeho kurz vypsaný sázkovou kanceláří Tipsport klesá a zatímco ještě před pár dny se pohyboval kolem čísla 1,8, ve čtvrtek odpoledne si šlo na jeho vítězství vsadit pouze v kurzu 1,69.



Úměrně tomu stoupá kurz na současného prezidenta Donalda Trumpa. Čtvrteční kurz byl nastaven na výši 2,18. Pozoruhodné však je, že čeští sázkaři daleko více důvěřují Trumpovi, ačkoliv jeho vítězství se nyní jeví jako méně pravděpodobné. Tiketů s Trumpovým jménem už je ve zmíněné sázkové kanceláři registrováno kolem 55 tisíc, na vítězství Joe Bidena si zatím vsadilo něco přes 11 tisíc tipérů.



Jméno vítěze by mělo být známé ve středu 4. listopadu. Vzhledem k možnosti korespondenční volby a velkému zájmu voličů o tento způsob hlasování se však sčítání může protáhnout a jméno příštího amerického prezidenta se veřejnost může dozvědět až v dalších dnech.