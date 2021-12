Což o to, uměl i sto čtyřicet a ještě poměrně nedávno. Ale kromě mozkové příhody má za sebou také operaci srdce, kýlu, také operace kyčle a ramena. Jenže co si počít, když silový trojboj milujete jako Karel Olič?

"Když jsem ležel Na Homolce, ptal jsem se doktorů, jak to se mnou bude dál a jen se smáli, že už nic zvedat nebudu. Jenže já bych bez toho nemohl být. Jen jsem musel ubrat a zvedám už jen kolem sedmdesáti, osmdesáti kilo. Je to i proto, že jsem nemocí hodně ubral na váze, asi patnáct kilo. Nicméně už mi zase chutná jíst a s váhou jdu nahoru, tak se snad příští rok zase zlepším," chechtá se silák.

Olič se narodil chvíli po válce v roce 1947, a k silovému trojboji se dostal na začátku 60. let. V roce 1964 slavil první titul přeborníka Středočeského kraje, těch později přidal patnáct. Je několikanásobným mistrem republiky, byl třikrát bronzový na MS i ME veteránů. Minulý týden v Rakovníku ovládl kategorii nad 70 let a jeho výkon vůbec nesnižuje, že tam byl sám. Jiní chlapi už v jeho věku studené železo nad hlavu netrhají.

On přitom ještě nedávno plánoval cestu do Japonska. Mistrovství světa v zemi sakur, suši, karate či ikebany bylo jeho velkým snem, udělal pro něj hodně. "Jenže přišla nemoc a jel jenom kamarád. Aspoň že on tam vyhrál," je rád Karel Olič.

