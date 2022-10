Atletika je i vzhledem k historickým úspěchům přitažlivým sportem a sportem pro všechny. Nemáme proto se zájmem ze strany mládeže problém. Naopak zájem je v některých věkových skupinách vyšší, než jsme schopni uspokojit.

Milan Fortuník, hlavní trenér a majitel klubu Kladno volejbal cz:

Neřekl bych, že zájem je enormní, ale je rozhodně vytrvalý. Větší je od děvčat, ta chodí na volejbal už od prvního stupně ZŠ, protože je pro ně složitější najít jiný týmový sport, který je bezkontaktní. Pro kluky je to spíše druhá volba, prioritu mají fotbal, hokej a florbal, a teprve až je to přestane bavit, tak zkouší volejbal. Pro nás je nejlepší, když si rodiče nebo kamarádi mezi sebou předají doporučení. Pak ty děti, co přijdou, u volejbalu zůstanou, protože mají v týmu kamaráda nebo nějakého vrstevníka, kterého znají.

Zdeněk Jirák: předseda Kanonýrů Kladno:

O florbal je mezi mladými pořád velký zájem. Počty nových zájemců jsou i v době od zahájení covidové pandemie velké. Zároveň je pravda, ze zdaleka ne všichni vydrží dlouhodobě.

Milan Maršner, místopředseda HBC Kladno, hokejbal:

Já doufám, že zájem mládeže je kladný a přívětivý, s chutí se hokejbalem bavit. Ať je to od přístupu aktivně hrající mládeže, tak nejmenších příchozích, kteří si náš sport chtějí vyzkoušet a následně se zapojit do našeho klubu.

