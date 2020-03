Mario Jarkas (boxer, Slaný): Nejvíc teď celá rodina sledujeme události všude ve světě v televizi

Vítězslav Bílek (hokej, Kladno): Dělám hodně věcí na zahradě, také chodím hodně běhat do lesa a cvičím, abych se udržoval v kondici. Hraju tenis, pinčes, šipky, basket, vše doma. Chodím hodně do sauny jako regenerace. Začal jsem hodně grilovat, takže nějaký ten steak a klobásky (úsměv). A po večerech koukneme na nějaký ten film, ale moc se nenudím. Nesnáším nudu, takže mám pořád co dělat.

Zdeněk Nachtigal (fotbalový trenér mládeže, Hostouň): Většinu času trávím bohužel v práci - pracuji u VSČR Praha-Ruzyně (vězeňská správa) jako řidič. Ale když jsem doma, tak jsou to hlavně karty (lóra, žolíky, kanasta) a pak televize. Mladé pak honím, aby doma posilovali a připravovali se na sezonu, byť si myslím, že ta jarní bude zrušena.

Daniel Hnízdil (hokejbalový reprezentant, Kladno): Nejčastěji asi koukám na TV, ale minimálně jednou denně vařím a od pondělka jsem začal doma cvičit.

Roman Pavelec (fanoušek Slavie a trenér fotbalové mládeže, Kladno): Jak byl člověk zvyklý denně koukat nebo dělat sport, tak tohle je konec. Nejsem žádný knihomol, tak hodně sleduji archivní zápasy na ČT sport. Potom s dětmi dělám různá cvičení (pro fotbal a basket) v rámci možností panelového domu. A když se už hodně nudíme, tak hrajeme všelijaké stolní hry a kostky. Je pravda, že na tom ale něco je. Dlouho jsme si takhle s dětmi a ženou nebyli blízko. Taky máme společné večeře. Což jinak v týdnu vůbec nepřipadá v úvahu. Hlavně ať tenhle boj brzo skončí a my z něj vyjdeme jako vítězové.

Jaromír Šilhan st. (fotbalový činovník): Fotbal není, tak se věnuji myslivosti. A střelil jsem čuníka!

Matěj Kos (hokej, Rakovník): Mám malou výhodu, že mám hned za barákem les, tak se občas jdu proběhnout, ale jinak je to utrpení… Jsem člověk, co chvíli neposedí, ale bohužel teď musí. Rád cestuji po světě, a tak jsem se díky coronaviru dostal na roztřídění fotek a videí z cest od roku 2017 do dneška. Další domácí aktivita je příprava návazců na ryby - teď je na to opravdu dost času. A v neposlední řadě občas kouknu na ČT Sport na archiv, například hokej Kladno - Olomouc, což byl první hokej, který si jako malý kluk sám pamatuju. Líbí se mi i další sestřihy z různých MS. S kamarády si pak večer zahrajeme na skypu různé kvízy.