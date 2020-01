Atleti Kladna získali skvělou posilu, koulaře Prášila

Atletické Kladno sice teprve vstupuje do nové sezony, ale už nyní vzbuzuje velkou pozornost. Elitní extraligový tým, který se v loňském roce probojoval do republikového finále, připsal do soupisky svého áčka nová velká jména.

Koulař Ladislav Prášil na halovém mistrovství Evropy získal bronz. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Dres A.C. TEPO Kladno, které chce i v roce 2020 útočit na přední pozice nejvyšší domácí soutěže, nově obléká dvojice špičkových vrhačů, pyšnících se výraznými úspěchy i na mezinárodní scéně. Jednoznačným hitem právě uplynulého přestupního období je příchod koulaře Ladislava Prášila z pražské Dukly. Prášil je dvojnásobným medailistou z mistrovství Evropy, účastníkem mistrovství světa a stálicí na špičce domácí atletické scény. Své náčiní dokázal v kariéře poslat až do vzdálenosti 21,47 m, což je meta nejvyšší světové úrovně. Jeho parťákem na Kladně je nově i další koulař David Tupý – bývalý reprezentant jihočeské Bechyně. Tenhle mladík, který se v loňském roce blýskl pátým místem na evropském šampionátu juniorů ve švédském Boras, je velkou nadějí české atletiky do budoucna. Silné vrhačské duo tak počínaje letoškem vyztuží kladenské atletické řady. Nejen nové tváře, ale i stávající kladenské hvězdy navíc můžete v roce 2020 spatřit na vlastní oči. První příležitostí bude 1. kolo extraligy mužů a žen, které se na městském stadionu Sletiště bude konat 16. května. Přesně měsíc poté, tedy 16. června, se naskytne další šance při mezinárodním atletickém mítinku Kladno hází a Kladenské memoriály, který je součástí prestižní světové atletické tour. Jitka ŠVIHÁLKOVÁ ŠFL KLADNO - Nosorožci vedou, v závěsu jsou Tygři a Žraloci Přečíst článek › Hokejový talent Šapovaliv trefil olympijský bronz Přečíst článek ›

Autor: Redakce