Prvně jmenovaný běžel kvůli posílení šance dostat se na olympiádu hlavně na vítězství. Chtěl si vylepšit postavení v rankingu a kromě výhry potřeboval ještě zaběhnout čas pod 45,90, což ale těsně nevyšlo. Kvůli onemocnění měl totiž třítýdenní závodní pauzu. Vlastně naposledy nastoupil k rozběhu na mistrovství Evropy v Římě a pak až v sobotu ve Zlíně.

„Mezitím jsem se deset dní kurýroval a nic nedělal. Pak jsem se asi dvanáct dní vracel do formy. V cíli jsem nebyl zklamaný ani nadšený, protože jsem tušil, že abych dosáhl cíle, musel bych být připravený na 105 procent, ale to jsem kvůli výpadku nebyl. Musel by se stát malý zázrak, aby to klaplo,“ poznamenal čtyřiadvacetiletý závodník A.C. Tepo Kladno.

Paříž na devadesát procent

close info Zdroj: ČAS/Soňa Maléterová zoom_in Matěj Krsek se stal popáté čtvrtkařským králem. Krsek nyní sleduje pohyb na žebříčku a je mírným optimistou. „Odhaduju, že Paříž na 90 procent vyjde. Sice jsem momentálně na poslední 48. pozici, která zaručuje olympijskou účast, ovšem opět na 90 procent vím o čtyřech atletech, kteří jsou přede mnou, ale poběží jiné disciplíny. Podle toho bych se měl mezi postupující vejít. Dokud to však nebude definitivní, nemohu být v klidu,“ přiznal pětinásobný český šampion.

Jedná se o nebývalou sérii a ani se nezdá, jak ten čas letí. „Před pěti lety pro mě atletika byla v podstatě koníčkem, který mě bavil a docela mi šel. Nelíbilo se mi však pomýšlení, že bych měl být profík. To jsem postupně přehodnotil. Dneska to vnímám opačně. Druhá věc je to, že tenkrát mi stačily tři závody za rok. Bral jsem je jako bonus, ale i v tom jsem se změnil. Nyní se těším na každý závod a na fanoušky,“ popsal Krsek svůj vývoj.

Nejlépe zvládla finále v tropických podmínkách

Tereza Vlková nešla do soutěže jako favoritka, ale ve Zlíně předvedla osobák a povedlo se jí po dlouhé době správně trefit prkno. „Je to odměna za to, jak jsem dlouho laborovala s natrženým stehenním svalem,“ prozradila dvacetiletá skokanka, která se na první místo dostala pátým pokusem.

„Skákaly jsme v tropických podmínkách. Bylo to dost úmorné, pořád jsme se ochlazovaly a snažily se ukrývat do stínu,“ popsala náročné podmínky.

Z města obuvi přivezli Kladeňáci i další medaile. A pěkně se o ně obě pohlaví podědila po dnech. Zatímco v sobotu se radovaly ženy, neděle patřila mužům. Kromě zlaté Terezy Vlkové se stříbrem zaskvěla tyčkařka Nikola Pöschlová a bronzem na stovce druhá Terka - tedy Lamačová. O mužský příděl se pak postarala koulařská sekce. Tadeáš Procházka skončil druhý a David Tupý si na krk pověsil bronz.

Připomenout je třeba také další finálové výsledky. Lamačová doběhla těsně čtvrtá na dvoustovce, Vlková skončila pátá mezi dálkařkami. Stejná příčka patří i Tomáši Dvořákovi v běhu na 110 metrů překážek. Šestý byl diskař Petr Procházka.