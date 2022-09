Atleti ze Sletiště jdou do boje se Staňkem. Muži jsou ve finále, ženy čeká baráž

Blížící se konec atletické sezony ohlašují závěrečné boje v týmových soutěžích. A.C. Tepo Kladno má o nadcházejícím víkendu pozornost zaměřenou hlavně na mistrovství ČR družstev v Chebu a baráž o extraligu na pražské Děkance. Pro pořádek je třeba říci, že kladenští muži budou v neděli usilovat o co nejlepší finálové umístění, kdežto zástupkyně něžného pohlaví v sobotu zabojují o udržení v extralize.

Atleti Kladna se těší na finále extraligy do Chebu. Vítězné kvarteto kladenských čtvrtkařů mistrovství ČR do 22 let v čele s Matějem Krskem (druhý zprava). | Foto: Foto: A.C. Tepo Kladno