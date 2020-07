Ještě před úvodními startovními výstřely si Kladeňáci připsali první body. „Před deseti dny se chodci utkali v Milovicích. Vítězem se stal náš Vít Hlaváč, který je oporou extraligového družstva. Jeho sestra Klára vybojovala třetí místo,“ mohl se pochlubit Jiří Klesnil, šéf kladenského atletického klubu.

Na Julisce se bude spoléhat na osvědčené atlety, ale i na dvojici mladých čtvrtkařů Matěje Krska a Daniela Lehara, kteří úspěšně startovali na loňském mistrovství Evropy juniorů a byli členy stříbrné štafety. „Prvně jmenovaný tam časem 46,37 vytvořil český rekord své kategorie,“ připomíná Klesnil.

„Tradičně silné zastoupení máme ve vrzích. Za všechny budu jmenovat Miroslava Pavlíčka v kladivu, diskaře Tomáše Voňavku a na hostování by měl v kouli nastoupit Ladislav Prášil,“ pokračoval Klesnil. A to ještě není všechno.

Všestranný Hlaváč se představí na Julisce v běhu na 3000 metrů překážek, zajímavé body může přinést vystoupení hostujícího slovenského výškaře Lukáše Beera s osobním maximem 228 centimetrů.

V ženách je největší oporou diskařská reprezentantka Eliška Staňková, dlouholetá česká jednička, která družstvu pomůže i v kouli. V těchto disciplínách jí bude sekundovat Hillen Jamesová, vrhačka pocházející z Trinidadu a Tobaga.

„Žije u nás, za manžela má Čecha. Sice toho se třemi dětmi moc nenatrénuje, ale její výhodou je vysoká postava. Prakticky bez tréninku hodí patnáct metrů koulí a skoro padesát diskem, a to se v extralize počítá,“ upozornil Jiří Klesnil.

Bodové zisky se očekávají i od tyčkařky Nikoly Pöschlové, která patří do české špičky, kladivářky Adély Korečkové, ostřílené oštěpařky Jarmily Jurkovičové nebo slovenské skokanky Silvie Kiliašové.

„Snažíme se spoléhat na vlastní odchovance. V týmu mužů jich máme nejvíc v extralize. Raději budu mít tým plný Kladeňáků než hostujících cizinců. Pro mě znamená víc třeba páté místo s domácími atlety. Dali by se koupit dva silní cizinci, kteří by přinesli spoustu bodů. Bylo by to pěkný, ale neměl bych z toho takový pocit, jako když to vyválčíme vlastními silami,“ popsal svou filozofii kladenský předseda.

„Muži byli v extralize jednou druzí a asi čtyřikrát třetí. Cením si, že družstvo bylo z devadesáti procent kladenské. Naproti tomu Dukla, Olymp a USK jsou resortní týmy a závodí za ně atleti z celé republiky,“ poznamenal.

Kladenskou prioritou bylo vždycky udržet se v extralize. „Letos je situace zjednodušená, protože se kvůli posunuté sezoně nebude sestupovat. Nechceme ale skončit poslední. Být do šestého místa by bylo bezvadný,“ doplnil.

Extraliga

MUŽI: Dukla Praha, Škoda Plzeň, TEPO Kladno, Vítkovice, Univerzita Brno, Olymp Praha, Slavia Praha, Hvězda Pardubice

ŽENY: Dukla Praha, Škoda Plzeň, TEPO Kladno, Vítkovice, USK Praha, Olymp Brno, Olymp Praha