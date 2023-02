Na Sletišti působil deset let a je možné, že by tam pokračoval dál, kdyby trenér Lála neoznámil, že ve spolupráci nechce pokračovat. Jednak to považoval za velkou zodpovědnost a roli sehrálo i to, že několikrát týdně dojížděl z Loun.

„Napadlo mě oslovit Miroslava Záhořáka. Osobně jsem ho poznal v době, kdy v Olympu šéfoval atletice, kam střediskově patřím. Sešli jsme a plácli si,“ přiblížil pozadí zásadního kroku dvaadvacetiletý Krsek, který loni startoval na MS v Eugene a ME v Mnichově a poznal i atmosféru tokijské olympiády.

Jste dál ve spojení s bývalou trenérkou?

Zaměřuje se na trénink mladých atletů a poslední tři čtyři roky by mě už ráda poslala někam dál. (usmívá se) Jenže jsme moc nevěděli kam, a když už se nějaká možnost naskytla, tak se mi zase nechtělo. Takže teď už je ráda, že se může plně věnovat mladším svěřencům. S panem Lálou i paní Větrovcovou jsme se rozešli v dobrém. Pořád mi pomáhá po administrativní stránce, třeba mě jako člena A.C. Tepo Kladno přihlašuje na závody.

Z Kladna do Prahy to není daleko, povězte, jak vypadá váš denní režim?

Obvykle u nás v Hřebči sednu ráno do auta a jedu do Suchdola, kde na ČZU třetím rokem studuju obor výživa a potraviny. Tam bývám dopoledne, po obědě se během pár minut přesunu do Stromovky a mám prostor na trénink.

V čem se vás změna konkrétně dotkla?

Atletice teď dávám o něco víc než dřív. Je to částečně i tím, že v areálu Olympu je soustředěné všechno, co atlet potřebuje. Je tam špičkové zázemí včetně haly, posilovny a regenerace. Denně běží sauna a vířivky. Máme k dispozici lékařské zabezpečení, maséra a fyzioterapeuta. Regenerační linky jsem využíval i dřív, ale tady je všechno pohodlnější a jednodušší. Nemusím předem nic plánovat.

Po letech jste se ocitl v novém prostředí. Jak jste to zvládal?

Jsem příjemně překvapený. Sžili jsme se dobře s trenérem i jeho skupinou. Jsou v ní sestry Nikola a Ester Bendovy a Alex Sojka. Máme rozpětí od stovky do čtyřstovky. Všichni makáme, atletika nás baví a rozumíme si. Vždycky se na trénink těším.

Je v přípravě něco nového, co jste neznal?

Ani moc ne, jen jsme trochu přidali na objemu. Jádro zůstalo podobné, ale mám z toho dobrý pocit. Řekl bych, že teď je trénink v detailech malinko vybroušenější.

Trénink se projevil i v závodech. Jak hodnotíte váš halovým osobní rekord na 400 metrů z ostravského mítinku Czech Indoor Gala 46,49?

Ještě před tím jsem běžel ve Stromovce rychlou třístovku 32,98, což je taky osobák na netradiční trati. To mi udělalo radost i proto, že to je po Pavlu Maslákovi historicky druhý nejlepší český výkon. V Ostravě se jednalo o návrat k halové čtvrtce snad po čtyřech letech. Běželo se mi dobře, byla tam skvělá atmosféra. Hnalo mě povzbuzování diváků.

Jak vás těší, že díky ostravskému času máte blízko k nominaci na halové ME v Istanbulu?

No ještě z něj potřebuju ubrat čtrnáct setin, bych měl jistotu. Pak bych měl splněný limit a myslím, že je to v mých silách. I kdybych ho nezaběhl, hodil by se mi další rychlý čas, abych si kvůli nominaci posílil postavení v žebříčku.

Z české čtvrtkařské špičky jste se zatím ukázal jediný. První halový titul by vám v neděli neměl uniknout…

Kolegové se bohužel potýkají se zdravotními potížemi. Je to škoda… Budu se snažit předvést v co nejlepším světle a zaběhnout pěkný čas. Stát se mistrem je hezký, ale pro mě je mistrovství republiky hlavně další velký závod.

Když se do Istanbulu probojujete, čeká vás první halový šampionát. Jak se vám to honí hlavou?

Byla by to určitě zajímavá zkušenost. Věřím, že se tam dostanu a budu v dobré formě. Těším se na to.