Pořadatelé bronzového podniku WACT už nyní registrují zájemce z celého světa a finišují s organizačními přípravami. „Víme asi o stovce zahraničních atletů, kteří chtějí do Kladna přicestovat a na úrovni manažerů s nimi probíhají jednání. Jsou mezi nimi i závodníci, kteří hostují v našich extraligových týmech,“ zmínil ředitel mítinku Kladno hází Jakub Kubálek.

„Tím je i zkušený syrský výškař Majd Eddin Ghazal. Jeho vyzyvatelem by měl být Mexičan Edgar Rivera. Výborným soupeřem pro naše čtvrtkaře bude rychlý Ir Chris O'Donnel s osobním rekordem 45,55. Z domácích atletů je takřka jisté, že se představí koulař Tomáš Staněk,“ jmenoval hvězdné atlety Kubálek.

Zdařilou předehrou před Kladno hází bylo vystoupení kladenských družstev na prvním extraligovém kole v Ostravě. Muži skončili pátí, ale na třetí příčku jim scházelo pouhých sedm bodů. „Mohlo to dopadnout o kousek líp, ale celkově musíme být spokojení,“ hlásil předseda A.C. Tepo Kladno Jiří Klesnil.

Chodec se prosadil i ve stýplu

Ženy se umístily o stupínek níž, nicméně oba kolektivy velice nadějně nakročily k postupu do finálového klání. Avizovaný Staněk se rozhodl, že se startem do sezony ještě počká, ale měl by být k dispozici v červnu pro druhé kolo. „I bez něj ale Kladeňáci tuto disciplínu jednoznačně ovládli,“ pochvaloval si předseda.

„Ve výborném světle se představil Ghazal. Někdejší bronzový medailista z mistrovství světa vyhrál skokem přes 226 centimetrů,“ pokračoval Klesnil. Dále ocenil celou vrhačskou sekci, chodce Víta Hlaváče, který k vítězství ve své disciplíně přidal ještě body za páté místo ve stýplu, čtvrtkaře Matěje Krska, jenž začal sezonu na dvoustovce, i další mladé atlety.

Bleskurychlá Egypťanka

V ženském družstvu se projevila síla dvou zahraničních posil. Kupu bodů získala Egypťanka Bassant Hemidaová. Na stovce deklasovala zbytek startovního pole ve skvělém čase 11,12. Podobně si pak vedla i na dvojnásobné distanci, kde dokonce výkonem 22,78 o setinu vylepšila vlastní národní rekord.

„Její převaha byla ohromná,“ složil jí poklonu vedoucí družstva žen Jakub Kubálek. To samé platí o Slovence Veronice Kaňuchové, která v kladivu vyhrála výkonem 65,22. „Potěšitelné je, že kvalitně závodily všechny ostatní atletky včetně juniorek. Nikdo nevyšel bodově naprázdno, nelze jim nic vytknout.“

