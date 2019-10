Pavel Maslák, Vítězslav Veselý, Tomáš Staněk nebo Bára Špotáková, ti všichni se už zúčastnili kladenského mítinku. Navíc poslední ročník zaznamenal tak vysokou sportovní i diváckou účast a úroveň, že se pořadatelé odhodlali k odvážnému kroku. Požádali mezinárodní atletickou asociaci o zařazení "Kladna“ do World Athletics Continental Tour.

K tomuto kroku bylo samozřejmě zapotřebí splnit ostrá kvalifikační kritéria a opřít se o podporu Českého atletického svazu. Po týdnech netrpělivého čekání nyní přichází do Kladna skvělá zpráva! Od příštího roku se mítink konaný na stadionu Sletiště, stává platným členem elitní světové společnosti!

Jako třetí český atletický podnik, spolu s Memoriálem Josefa Odložila a ostravskou Zlatou tretrou, získává Kladno hází zmiňovanou nálepku World Athletics Continental Tour - konkrétně Bronze level.

„Bylo to složité rozhodování, při kterém jsme museli přijmout obrovskou zodpovědnost a zavázat se ke splnění nespočtu podmínek. Jsme si ale jisti, že s podporou stálých partnerů - především statutárního města Kladna, jsme je schopni splnit. A co víc … i je významně překonat. To jsme dokázali, a nejen sobě, už letos,“ poznamenává ředitel mítinku Jakub Kubálek.

Kladno hází a Kladenské memoriály tak budou v olympijském roce 2020 jistě zajímavým lákadlem pro domácí, ale i zahraniční atlety světové třídy. Start na certifikovaném mítinku jim totiž přinese mnohem více bodů do systému globálního rankingu, který je významným kritériem právě pro start na olympijských hrách.

V roce 2020 se tak těšme na Kladně na nejlepší atletiku, kterou tohle město mělo možnost hostit. O dalších podrobnostech Vás samozřejmě bude Kladenský deník, jakožto oficiální mediální partner akce, informovat.

Jitka ŠVIHÁLKOVÁ