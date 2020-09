Badmintonisté Morávek s Alterou odstartovali úžasně

Kolotoč sportovních akcí se pomalu rozjíždí a kladenští badmintonisté z klubu BaC Kladno nastoupili do sezony s velkým očekáváním. Hned prvními turnaji byly prestižní GPA do 19 let v Hradci Králové a GPC Kladno Open do 15 let.

V Hradci Králové mělo Kladno dva zástupce – Jana Alteru (vpravo) a Michala Morávka. | Foto: Dan Skrčený

V Hradci Králové mělo Kladno dva zástupce – J. Alteru a M. Morávka. Altera startoval ve smíšené čtyřhře s A. Kobylákovou (Astra ZM Praha) a čtyřhře s M. Šilhanem (Jiskra Nejdek), Morávek startoval ve dvouhře a čtyřhře s J. Reichmanem (Brno). Kladenští hráči nepatřili k nasazeným, ale jak Morávek tak Altera se losu a střetu s nasazenými hráči od 2. kola vůbec nelekli. „Přitom Altera s Šilhanem startují ještě v kategorii U17 a turnaj pro ně byl spíše o sběru zkušeností. Přesto značně překvapili,“ upozornil šéf BAC Kladno Dan Skrčený. Morávek přešel v poklidu přes první kolo a ve druhém na něj čekal nepříjemný soupeř, nasazený M. Rzeplinský (Ostrava). Jenže kladenský hráč vrátil soupeři porážku z posledního střetnutí, po výrazné převaze zvítězil 2:0 a postoupil do čtvrtfinále. Zde se střetl s prvním nasazeným a do té doby Morávkem neporaženým T. Brázdou (Ivančice). Plekanec prý Jágrovi podmínky návratu nedával: Ale byl by posilou! Přečíst článek › Kladeňák vstoupil do utkání koncentrovaně a podařilo se mu v dramatické koncovce 1. setu zvítězit 24:22. Ve druhém setu patřila koncovka soupeři (21:18) a třetím duel vrcholil. Morávek nenechal nikoho na pochybách, že chce vyhrát, soupeře deklasoval 21:11 a postoupil do semifinále. Zde na něj čekal M. Dostál (Brno), který dokázal zmobilizovat více své síly a kladenského hráče porazil. Byla to první medaile do sbírky v tomto turnaji, ne však poslední. Následovaly čtyřhry, kde se ukázala ještě větší připravenost kladenských hráčů. Již zmíněné páry šly z opačné části pavouka a jejich případný střet mohl nastat až ve finále. Mladší dvojice J. Altera a M. Šilhan měla hned v 1. kole neoblíbené soupeře (prohra ve čtvrtfinále na MČR jednotlivců 2019) D. Dvořák a J. Rázl. Byla to velká bitva na tři sety, kterou díky své bojovnosti v závěru třetí sady vyhráli Altera a Šilhan 22:20. Ve čtvrtfinále narazili na nasazený pár L. Franek (Orlová) s J. Blažkem (Rychnov nad Kněžnou). Kladenští hráči opět předvedli aktivní přístup a po třech setech se radovali z postupu do semifinále. Zde je čekali první nasazení a z mezinárodních turnajů ostřílení hráči A. Ehm (Pardubice) a J. Derka (Brno). Zde hráči BAC nastoupili bez respektu, vyhráli první set, ale pak se na jejich rakety vkrádala nervozita a další dva sety šly na jeho stranu. „Přesto je to naši dvojici úžasný výsledek a povzbuzení do dalšího tréninku,“ těšilo Dana Skrčeného. Z druhé strany pavouka startovali M. Morávek s J. Reichmanem jako nasazení a až do semifinále procházeli turnajem v poklidu. Pak narazili na aktuálně druhého debla žebříčku ČR a chtěli mu oplatit porážku z MČR 2019. „Úžasné představení předvedly oba páry, ale větší chuť po vítězství s rychlým pojetím badmintonu pomohlo k triumfu Morávkovi a Reichmanovi,“ radoval se nadšený Dan Skrčený. Ve finále je čekal nasazený pár č. 1 v ČR. Samotné finále bylo ukázkou mladého badmintonu a dobré připravenosti kladenských hráčů. V koncovce jim chybělo trochu klidu a štěstí, když zápas prohráli nejtěsnějším možným způsobem 1:2 na sety (20:22, 21:19 a 19:21). „Pokud by ale někdo řekl před turnajem, že bude reálná možnost finále ve čtyřhře juniorů v rukou kladenských badmintonistů, tak neuvěřím, ale opravdu chyběl kousek a mohli jsme si připsat úžasný zápis do klubové kroniky. I tak patří M. Morávkovi a s J. Alterou velká pochvala za předvedený výkon, vždyť do klubové sbírky přidali celkem tři medaile,“ chválil nadšený Dan Skrčený. Frye si užil premiéru, uchvátila ho atmosféra kladenského zimáku Přečíst článek ›

