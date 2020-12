A kde jinde se vrhnout do honění meruny, než na vesnici? Dominik si vybral klub, který roky platil za nejslabší na Kladensku, ale už to delší dobu není pravda – Třebichovice. Tam dali dohromady dobrý tým, který hraje třetí třídu a Barnošák mu dokonce pomohl i dvěma góly k aktuálnímu dvanáctému místu. „Potřeboval jsem další pohyb a kamarád Filip Smolík mě přemluvil, abych šel do Třebichovic, že bude sranda,“ vypráví vousatý rodák z Karviné.

Tam také kdysi jako kluk s fotbalem začínal. „Jojo, nebožtík táta hrával závodně, tak jsem také začal. Asi ve třetí třídě jsem mu ale řekl, že mě fotbal tolik nebere, že bych raději trochu silovější sport. Proto jsem šel na hokej a od něj se dostal k hokejbalu,“ popisuje cestu chasník, který hrával hokej i hokejbal později v Třinci a odsud se jako elitní kanonýr extraligy přesunul do Kladna.

Cíle má hlavně hokejbalové, Kladno by rád dovedl k mistrovskému titulu a také by se chtěl dostat do národního týmu, který v roce 2022 odletí na mistrovství světa do Kanady.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Otázkou tak je, co na jeho fotbalovou aktivitu říká trenér Drahomír Kadlec. Bývalý skvělý hokejista je s hráči kamarád, ale umí být i přísný… „Je fakt, že v Třebichovicích je to někdy docela razný fotbal, ale v podstatě jsem tvrdý sport čekal a nijak mě to nepřekvapilo. Trenérovi se to moc nelíbilo, ale já jsem taková hlava, že si nechám do máločeho mluvit. Uvidíme, co bude, až se zraním, snad se to nestane,“ směje se reprezentant.

Ten si v úterý stejně jako ostatní hráči kladenského týmu navlékl slušivou mikinu s jmenovkou sponzora klubu a hlavně slušivou červenou vánoční čepičku a s bílou bambulkou. Společně pak zazpívali ve videovzkazu krátkou vánoční kolegu pro fanoušky a partnery klubu. Že to k chlapíkovi, jemuž jeho polští přátelé přezdívají Drtikol, neštymuje? Kdepak! „Jsem rád, že po tak dlouhé době se něco vrátilo a konečně se můžeme vidět s klukama. Ve světě není dobrá situace a každé takovéto zpestření přijde vhod. Myslím, že kluci jsou rádi a já také,“ usmál se Barnošák a fanouškům i klubu poslal vánoční vzkaz: „Ať ten příští rok je už veselejší a každý je zdravý, šťastný a v blízkosti své rodiny. Hlavně to zdravíčko, je nejdůležitější,“ dodal skoro vždycky dobře naladěný Dominik Barnošák.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika