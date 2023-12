V sobotu 25. listopadu se odehrál kvalifikační turnaj na Mistrovství České republiky, které se bude konat následující sobotu v České Lípě. Borec kladenského klubu Keiko Ryu Shotokan Jan Bárta bojoval v kategorii junioři a muži v disciplíně kata. Vedl si úžasně!

Borec kladenského klubu Keiko Ryu Shotokan Jan Bárta vybojoval dvě nominace na MČR v karate. | Foto: Keiko Ryu Shotokan

Celý turnaj byl řešen brazilským stylem, který se tak často na závodech nevidí a tak bylo občas překvapením, kdo postoupil do dalšího kola. V kategorii junioři a muži postupují vždy pouze dva nejlepší závodníci a nejsou to finalisté, jak by se původně čekalo.

Při zmíněném Brazilském systému totiž závodníci postupují na praporky až do finále. Vítěz finále získává nominaci na MČR. Poražený z finále nezískává druhé místo, ale pokračuje do dalšího zápasu, kde se utká s vítězem pavouka, ve kterém bojovali poražení s původním finalistou. Až vítěz tohoto kola nakonec získává druhou nominaci na MČR.

Bárta nastupoval v kategorii juniorů, kde si hravě poradil s Peterkou z Ústí nad Labem. V dalším kole ho ale zastavil favorizovaný Matyáš Houska, který nakonec celou kategorii vyhrál a získal první nominaci na MČR. Honza se díky tomu dostal do pavouka o druhou nominaci, kde nastupoval proti závodníkům, kteří vypadli s Houskou. Zde si již vedl výborně a nakonec celého pavouka vyhrál a získal druhou nominaci na MČR. „Bylo to hodně napínavé, drželi jsme pěsti, ale nakonec se zadařilo a my máme velkou radost z postupu na mistrovství. Honza jel víc kol než obvykle, takže musel sáhnout i po kata, které tak často necvičí, ale vyšlo to,“ byl rád trenér klubu Pavel Bárta.

Hned vzápětí nastoupila kategorie muži, ve které Bárta bojoval znovu. V prvním kole porazil Josefa Mišáka z Dvora Králové a postoupil do boje o finále s Jakubem Boškem z Shobu Academy. Vyhrál Bošek, a tak Kladeňák putoval opět do boje o druhou nominaci. Jelikož vypadl až v boji o finále, čekal ho jediný zápas.

Do posledního duelu o druhou nominaci se z poražených probojoval Houska, který Bártu porazil v kategorii juniorů, a tak se zajímavý souboj opakoval. Tentokrát z něj vyšel vítězně Honza Bárta, který se svou kata Gojushiho Dai porazil Houskovu Gankaku. Druhá nominace na Mistrovství ČR v kategorii mužů putovala tedy znovu do Kladna!

"Gratulujeme Honzovi k nominaci na Mistrovství ČR v kategorii junioři a muži, už jenom samotná nominace je úspěch mladého závodníka. K Honzovi se přidá také jeho kamarád Fanda Rozner, který získal nominaci na v kategorii dorostenci z národních pohárů!" dodal šťastný a hrdý Pavel Bárta.