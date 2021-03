Jako dítě sice začínal s hokejem, ale ve třinácti dostala přednost atletika. Nelze se divit. Ondřej Klesnil pochází z běžecké rodiny. Táta Jiří, mimochodem současný šéf A.C. TEPO Kladno, a strýc Ivo závodili na středních tratích, sestra Martina byla čtvrtkařka.

Běhá pro radost. Klesnil ale drží krok s mladšími | Foto: A.C. TEPO Kladno

Ondřejovou tratí bylo 1500 metrů, ale vezměme to popořádku. První úspěchy přišly v dorostu. „Vyhrál jsem halové mistrovství republiky, a to mě nakoplo. Nějaké medaile jsem pobral i v juniorech. Bavilo mě to, protože na patnáctistovce se musí běhat hlavou a používat taktika,“ vypráví závodník, který se v atletice pohyboval až roku 2015.