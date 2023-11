Po suverénním výkonu v odvetě poháru CEV postoupili volejbalisté Kladna do další fáze evropské soutěže. Po prohře v Gentu 2:3 svého soka v odvetě smetli poměrem 3:0 (17, 14, 20) a v dalším kole na ně čeká Radnik Bijeljina z Bosny a Hercegoviny. Začínat se má za dva týdny na Kladně.

Kladno Volejbal cz - Caruur Volley GENT 3:0, odveta Poháru CEV, 1. 11. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášený Portugalec José Neves, který očekával, že budou lépe podávat než v Belgii a celkově odehrají lepší zápas.

"To se také vyplnilo," pochvaloval si kladenský nahrávač, jenž se díky skvělým výkonům a kontakty s nimi stává oblíbencem fanoušků.

"Nevěděl jsem o tom, ale jsem za to rád. Rád s nimi oslavuji každý bod. Tak mně to vyhovuje," usmál se portugalský reprezentant a potvrdil, že letos sálá z Kladna velká energie.

"Už v sobotu jsme chtěli přenést do hry víc energie, což se projevilo v bodových sériích. Dnes se nám to opět povedlo a zopakovat to chceme i v sobotu v Karlových Varech," prohlásil sedmadvacetiletý borec, jehož tým o víkendu nastoupí k pátému utkání během dvou týdnů.

V utkání Orli svého soka, jenž zaostal za očekáváním, převyšovali ve všech směrech.

"Myslím, že čekali, co budeme dělat. Kdybychom na ně nezatlačili, tak by hráli jinak. Tím, že jsme je drželi pod tlakem se nemohli do zápasu dostat," uvedl.

Nizozemský trenér poražených Johan Verstapen po utkání přiznal, že je hodně zklamaný.

"Rozdíl mezi oběma utkáními byl v tlaku na servisu. Museli jsme si zvyknout na jinou halu a dávat si pozor na přihrávku. V hale ale problém nebyl, ten byl v servisu soupeře," mínil zkušený kormidelník.

U belgického celku zaujalo jméno Jan Breburda. Mladý blokař potvrdil, že jeho otec je Čech, zároveň však přiznal, že česky neumí ani slovo. Domů odjížděl se smíšenými pocity.

"Za celé utkání jsme se nedostali do rytmu, protože Kladno mělo na servisu velký tlak. Byl to těžký zápas," řekl.

Servis byl opravdu velkou zbraní Orlů. V prvních dvou setech pokaždé za stavu 10:8 dvěma esy (Zajíček, Platačs) sokovi odskočili. Až na začátku třetího dějství si přibližně šedesátka fanoušků Gentu zápas alespoň chvíli užívala, když jejich tým vedl 6:2.

Tečku za obratem udělal smečař Goncalves, který promněil hned první mečbol.

Nejvíce bodů: Platačs 22, Goncalves a Seppänen po 9 – Poole 12, Colson 10, Kindt 8.