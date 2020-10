Patří k úspěšné generaci kladenských bodybuilderů 70. let, navazujících na práci průkopníků, kteří v roce 1963 založili původní klub Ursus. Pořádně začal „pumpovat železo“ po návratu z vojny. Závodní kariéru v kategorii mužů do 169 cm začal v roce 1972 a ukončil po deseti letech. Republikové stříbro z roku 1979 překonal až jako veterán v roce 2016, rok po návratu na soutěžní prkna. Po čtyřech letech přidává další zlato. Sebe i své klienty trénuje v klubu Gym 2000 na Sítné.

Pane Beránku, jaká je příprava veterána?

Je to úplně něco jiného než za mé „první kariéry“. Všechno jde proti vám – máte pomalejší metabolismus, obtížněji se zbavujete tuku, kůže už není tak vypnutá… a přitom kulturistika v sobě kombinuje jak výkonnostní, tak estetický moment. Takže dělat figuru ve 30 letech je brnkačka, teď na prahu 73. narozenin je to jiné. Z druhé strany po těch desetiletích cvičení své tělo dokonale znám. Před šampionátem jsem jel 5 týdnů dvoufázově. Dopoledne v domácím tělocvičně, převážně břicho a nějaké drobnosti, odpoledne v posilovně ostatní partie. Už moc neřeším objemy, spíš se snažím mít dlouhodobě stálou formu. Ale letos jsem kvůli přesunu termínu MČR, které mělo být původně v dubnu, musel zkrátit obvyklý letní pobyt na chalupě.

Současná doba přináší větší možnosti kvalitní výživy. Jak je ale vidět třeba z toho populárního „klipu“ hokejového trenéra brněnské Techniky, tvaroh je stálice…

Naše generace kdysi „vyrostla“ na kvantech vařeného hovězího, rybího filé a samozřejmě tvarohu. Jako doplněk stravy jsme měli Pangamin, což byly pivovarské kvasnice, lisované do tablet. Dobrý zdroj vitamínů řady B, enzymů atd. Ano, tvaroh je pořád důležitý, zároveň i cenově dostupný. No a doplňky by měly opravdu jen doplňovat. Abych to shrnul – i dříve šlo tělu dodávat potřebné dávky živin, jen to bylo zoufale jednotvárné. Dnes je širší výběr a tedy možnost dělat si to pestřejší. Vše je o penězích, ale není nutné je vyhazovat zbytečně. I s „klasikou“ se dá udělat hodně muziky. A už vůbec nelze spoléhat na to, že nějaké doplňky nahradí tvrdou práci.

Vy jste několik let kladenskému oddílu kulturistiky předsedal…

Ano, a to také vyžadovalo nějakou práci. Organizovali jsme krajské soutěže, několikrát jsme se stěhovali, měnili název podle „patronátního podniku“. Nejprve doly, pak Poldi. Také jsem od roku 1975 jedenáct let pracoval ve federálním předsednictvu svazu, v organizačně hospodářské komisi. Podílel jsem se na soustředěních reprezentace před ME a MS, měl jsem tedy i vhled do vrcholové úrovně kulturistiky. Na první světový šampionát jsem se podíval v roce 1977, konal se ve francouzském Nîmes. Řadu velkých jmen bodybuildingu jsem viděl při jejich mezinárodních premiérách. Byl jsem i rozhodčím, ale narození vnučky mi úplně přeházelo priority. Už jsem nechtěl trávit víkendy na závodech, licenci jsem vrátil.

Zdroj: archivPamatuji, že už v těch 70. letech jsme na Kladně měli docela pokročilé stroje.

To je pravda. Ve staré posilovně v kročehlavském kulturáku je obdivovali kulturisté z jiných oddílů, co přijížděli na soutěže, které jsme pořádali. Někteří jsme měli potřebnou kvalifikaci a materiál se dal pořídit v Poldovce přes tzv. "drobný prodej". Ze zahraničí jsem vozil prospekty jako inspiraci a pak už jsme jako strojaři věděli, jak na to. Takže ano, byli jsme v tom napřed. Já jsem to pak měl po revoluci nějaký čas jako živnost. Poté, co jsem skončil ve funkci vedoucího zkušeben Poldi, když je nové vedení začalo považovat za brzdu byznysu. Pořídil jsem si v Německu solidní „vercajk“ a vyráběl pro tamní Gym 80. Jenže majiteli to pak nějak nedopadlo, firmu v konkursu musel nuceně předat. Noví vlastnící chtěli také spolupracovat, já měl ale smlouvu se tím starým. No a pouštět se do právních sporů v Německu, to prostě nechcete…

Tou dobou už bodybuilding i u nás přešel na komerční bázi.

Začaly vznikat posilovny jako byznysové projekty. I já jsem se na tom podílel, konkrétně na Sletišti, spolu s Vojtěchem Volfem, což je jeden z těch „otců zakladatelů“ kulturistiky na Kladně, a hokejistou Jaroslavem Vinšem. Stroje jsem tam dával za výrobní cenu. Pak se naše cesty rozešly, já se nechal vyplatit a z projektu se stáhl.

Jako veterán jste „chytil druhý dech“. Uvažujete i o nějakém mezinárodním měření sil?

Měl jsem zhruba třicetiletou soutěžní přestávku. Během ní jsem se samozřejmě držel v kondici. No a pak jsem se nechal vyhecovat, „duhou kariéru“ začal v Blansku v kategorii nad 60 let. V konkurenci 12 lidí jsem po třech měsících přípravy bral bronz. V Uherském Hradišti o rok později jsem už vyhrál. Co se týče mezinárodních soutěží, tam jsem promeškal dobu, kdy byly veteránské kategorie členěné podobně jako u nás. Teď jsou jen do a nad 50 let. Takže bych se utkával s borci o 20 let mladšími. To už je nerovná konkurence, bez šance na solidní umístění. V situaci, kdy si většinu nákladů hradí závodníci sami, by to byl jen drahý výlet.

Každopádně dokazujete, že posilování téměř nemá věkový limit.

Rozhodně už neplatí teorie z dob našich začátků, že co se nenamaká do 35 let, nelze později dohonit. Zdůrazňuji, že v posilovně procvičíte tělo od krku po achilovky. Trénuji třeba klienta s Bechtěrevovou nemocí a dokázali jsme srovnat záda. Já sám posilování doplňuji aerobní aktivitou, ideální je pro mne kolo. Letos jsem ho kvůli přípravě na MČR tolik neprohnal, ale vloni v létě jsem najel 2000 km za dva měsíce. Je to opravdu životní styl. Na tom se shodujeme na srazech veteránů. Někdy se sejdeme celá tehdejší kategorie „prcků“ v čele s Petrem Tlapákem, skutečnou kapacitou v oboru. Naopak, když se setkávám se svými vrstevníky, tématem hovorů jsou další potíže a bolesti, nové prášky. Často s povzdechem "já bych taky chtěl cvičit, ale to víš, nemůžu". Přitom do sebe klopí piva a panáky… Je to prostě osobní volba. Ta moje se mi vyplácí.

Petr ŠIKOLA

Zdroj: archiv

Pavel Beránek (druhý zprava) při vyhlášení nejlepších v Masters v Ostravě. Foto: archiv