Kladnu vyšly důležité okamžiky zápasu na západě Čech, kde počasí nebylo tak hrozné jako v jiných částech republiky. Pouhých pět vteřin před první pauzou zvyšoval Petr Adam svým druhým gólem na 0:2, to byl zásadní moment. Druhý si přichystal Jaroslav Procházka na polovinu hrací doby. Dobřany v té době snížily a sápaly se po vyrovnání, ale kladenský kanonýr je svou druhou brankou v sezoně zpražil a ukázal, že po těžkém zranění je zpátky a ve formě.

Ale Michal Dědič, dlouholetá opora mužstva, který v zimě přesedlal ze sestavy na trenérský můstek jako asistent, chválil celé mužstvo.

"Není to jen o střelcích, dneska to byla výhra celého mužstva, extrémně týmový výkon. Kluci senzačně tahali jeden za druhého,“ hlásil Michal Dědič, jenž při neúčasti Miroslava Macha trénoval tým jako hlavní vůbec poprvé v životě. "Kluci mi to udělali jednodušší. Makali, zezadu tým skvěle držel Leoš, chytal vážně dobře. Když se to všechno sečetlo, je z toho cenná výhra, ale zase nesmíme létat v oblacích. Chyby tam byly, ukážeme si je a příště se jich musíme vyvarovat. Ale opakuji, bojovnost byla extrémní, takže dnes budu hlavně chválit,“ dodal Dědič.

Snack Dobřany – HBC Kladno 1:3 (0:2, 1:1, 0:0). Branky a nahrávky: 24. D. Kovařík (Šilhán, Truchlý) – 8. Adam (Schnaubelt), 15. Adam (Teinitzer, Schnaubert), 25. Procházka (Barták).

Kladno: Gerlich – Barták, Drechsler Ma., Drechsler Mi., Kučera, Soukup, Teinitzer - Adam, Důras, Jedelský, Kohout, Patera, Procházka, Schnaubelt, Schonherr, Slavík.