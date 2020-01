Trasu dlouhou 6100 m zvládl nejrychleji český reprezentant v chůzi Vít Hlaváč z AC Tepo Kladno, jenž se chtěl hlavně dobře proběhnout. S časem 19:54 min. byl celkem spokojený.

"Jelikož se připravuji na svoji disciplínu, nemohu na tom být rychlostně tak dobře," podotkl s tím, že v oddílovém kolegovi, celkově druhému Zbyňku Malcovi, měl v lesoparku Lapák největšího soupeře.

"Od začátku jsme běželi v docela svižném tempu, a protože je daleko méně vytrvalostní typ, tak mu v půlce trošku došlo," usmál se borec, jehož nejbližším cílem je dostat se na světový šampionát chodeckých týmů v Minsku.

Největší výzvou jsou však letošní letní olympijské hry v Japonsku. Chodci budou na 20 a 50 km trase zápolit v Sapporu.

Nejrychlejší ženou byla obhájkyně prvního místa Lenka Koubková z Hostouně (22:44). Jak přiznala, při pohledu na konkurenci v prvenství nevěřila.

"Loni jsem ale běžela lépe, moje forma zatím není taková," řekla a pochvalovala si atmosféru, která závody poháru provází. O to víc ji vítězství v prvním závodu roku potěšilo.

"Kdyby to takhle šlo dál, tak by to bylo ideální," uvedla maminka, již podporovaly dvě dcerky.

Rekordní byl počet startujících. Na čáru premiérového podniku se jich postavilo celkem 178.