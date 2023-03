Bojovný výkon ve čtvrtkařském finále. Matěj Krsek doběhl na pátém místě

Skvělý výsledek a ohromný úspěch. Matěj Krsek dělal ve finále čtyřstovky na halovém mistrovství Evropy v Istanbulu, co mohl. Na lepší než páté místo to ale nestačilo. Pro dvaadvacetiletého nováčka halové Evropy je to přesto ohromný zážitek. Tak vysoko se žádný atlet A.C. Tepo Kladno ještě nedostal.

Matěj Krsek zažil minulý měsíc v Eugene premiéru velkého šampionátu jako člen čtvrtkařské štafety. | Foto: Foto: ČAS/Soňa Maléterová