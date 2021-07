Hradečtí položili základ k nečekanému triumfu už v prvním sobotním duelu v Kladně. Zprvu opatrný hokejbal rozjeli až k exhibici a postupnému vedení 5:0. Tři minuty před koncem přišla však nejlepší pasáž Kladna za celý víkend. Nestárnoucí kapitán Dědič dvěma trefami nastartoval velkou stíhací jízdu, přidali se také Eitler s Prokopem a rázem to bylo bleskově jen o jediný gól. Ten už ale hosté rysům nepovolili. „Prohráli jsme si to v sobotu, takhle se play off nehraje,“ shodli se trenér Drahomír Kadlec i na jaře nejlepší útočník Kladna Milan Schnaubelt.

Tým musel v neděli v Hradci vyhrát, aby si vynutil případný třetí zápas opět na domácím hřišti. Jenže to se nepovedlo. Kladnu opět drhla koncovka, kromě úvodu utkání se nedokázalo dostat do lepšího zakončení a výborně hrající Východočeši vyhráli 3:1, i když to bylo dramatické do poslední minuty. „Jsem hodně zklamaný a doufám, že i jiní. Neděle byla jasným trestem za sobotu, kdy jsme si šli jenom zahrát,“ zlobil se trenér Drahomír Kadlec.

Milan Schnaubelt musel souhlasit. „V neděli nám chybělo štěstí, ale je to vážně trest za sobotu, kdy jsme kromě závěru neměli správné nasazení a to pak těžko něco uděláte. Musíme teď začít každý sám u sebe a přemýšlet, co kdo mohl pro tým udělat víc,“ sebekriticky říkal útočník Kladna s tím, že úplně dole hlavu mít nechce. „Každá porážka nás posune dál. V srpnu se zase pustíme do práce, ale už musíme hrát to, co nám jde a ostatní to vždycky štvalo: hodně běhat a nebýt hodný na brankovišti, kde jsme je tentokrát nechávali dorážet moc snadno,“ dodal Milan Schnaubelt.

Drahomír Kadlec je rovněž přesvědčen, že jeho tým nemá na to, aby někoho přehrával profesorským hokejbalem, nikdy ho nic takového neučil. „Nemáme na to hráče a v play off se takhle nedá hrát vůbec. My musíme odfárat každou vteřinu. Protože pak poctivá příprava a cíl, za kterým jdete, je rychle pryč. A to jsme přece nikdo nechtěli,“ dodal někdejší hokejový mistr světa a ikona hokejbalistů.