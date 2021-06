Zatímco v minulém ročníku Kladno sázelo hlavně na české hráče plus dva Slováky, nyní se vrací k modelu posil ze zahraničí. Vedení klubu evidentně věří, že kovidová past už na podzim nebude tak ostrá a sezona se odehraje bez větších malérů.

Niklas Seppänen konci června oslaví 28. narozeniny a se svou zkušeností určitě Kladnu tenhle reprezentant pomůže. S Finy má Kladno ostatně dobrou zkušenost už od časů, kdy mu před čtyřmi lety smečoval dokonale Matti Hietannen. „Manažeři Seppänenovi nabídli, aby šel hrát k nám a to ho zaujalo. Jsem rád, že se tomu nebránil. Je to hráč, který během zápasů nezpanikaří v momentech, kdy pro nás nebude situace příznivá,“ prohlásil na stránkách klubu trenér a majitel Kladna Milan Fortuník.

Do letní přípravy se Niklas Seppänen nezapojí, má s reprezentací země tisíce jezer reprezentační povinnosti. Diváci se tak na šperk kladenské sestavy mohou těšit až na podzim. Fortuník ho vybíral do týmu i kvůli věku. „Sepisoval jsem sestavu na papír a s hrůzou jsem zjistil, že po Tomáši Hýském je druhý nejstarší hráč Jirka Kraffer (25). Pátrali jsme po hráči, který by byl věkově k třiceti letům a bude mít zkušenosti i z nejlepších soutěží,“ vysvětlil někdejší skvělý reprezentant Fortuník, proč nabídlo Kladno smlouvu právě Seppänenovi.

Fortuník narazil i na paralelu z doby, kdy v Kladně působil na nahrávce Nizozemec a na smeči Fin. To byly časy van Harleema a zmíněného Hietanena, které se teď pokusí napodobit dvojka Gijs van Solkema - Seppänen.

Ten vyjma finské nejvyšší soutěže působil tři roky ve Francii a po jednom přidal v Bělorusku a Německu. Jeho sbírka trofejí je velmi pestrá. Vyhrál Pohár CEV, k tomu Finský i Běloruský pohár a tam dokonce i Superpohár. Stříbrné medaile následně bral v Německém poháru, běloruské lize a finské lize i poháru. Naposled v jeho domovské soutěži si na krk pověsil bronzovou medaili.

Z aktuálně podepsaných hráčů má tak Kladno nyní šest hráčů, kteří se budou v létě nadále chystat s národními týmy. Tomáš Kunc a Petr Špulák s českou reprezentací, Lukáš Kyjanica se slovenskou, Kristaps Platačs se připravuje v Lotyšsku, Gijs van Solkema v Nizozemsku a Niklas Seppänen s Finskem.