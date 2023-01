V Kladně míval box borce. Už navrátilec z Ameriky Joe Jahelka tady vychoval na začátku minulého století velké frajery. Později se proslavil třeba František Dykast, mistr Evropy, který si to mezi světovými válkami rozdával v ringu i se slavným Vildou Jakšem, podle jehož příběhu vnikl slavný biják Pěsti ve tmě.

Vzpomínáte na Marka Vašuta a jeho bomby do úst Miroslava Nedorosta alias Kurta Schallera?

Kladenský oddíl Průmstav, později BC 4K, měl ale skvělou soupisku ještě v 90. letech. Trenéři Václav Jančata a Jaroslav Novotný spolu s nezmarem Adamem Pituchem dali dohromady extraligovou soupisku a vybrali si na ni i tehdy sedmnáctiletého Rudolfa Kraje. „Byly to super časy. Jako mladej zobák jsem tam nasbíral hodně zkušeností a byl to vlastně můj první mužskej klub, za kterej jsem boxoval! Takže super," vzpomíná Kraj, v jehož mělnickém hotelu se setkání o víkendu uskutečnilo.

"Už je to vlastně druhý rok, co jsme se sešli všichni kluci, co kdy boxovali za tenhle tým,“ doplnil Kraj.

Jak ho viděl Petr Kučera, který později sběhl k bojovým sportům a udělal v nich světové výsledky? „Já byl o rok mladší, ale Ruda byl podle mne tehdy na stejné úrovni jako ostatní, možná trochu lepší. Hlavně mu však pomohlo, že šel do Prahy ke správným koučům jako byli Kutil, Dostál nebo Sláva Konečný. Tam hodně vyrostl,“ vzpomíná Kučera na rohovníka, který na OH v Sydney 2000 vybodoval tři soky a padl až ve finálové řeži s Rusem Lebzjakem.

V Mělníku se vůbec vzpomínalo na staré dobré časy. Jak Marek Žák vybojoval pro Průmstav vůbec první titul mistra republiky, proč se Mírovi Gajdošovi říkalo Frigo, jak dokázal Míla Kovář kombinovat hutné duely v supertěžké váze a k tomu válet v hokejbalové lize. Nebo jak Michal Pokorný pod otevřeným nebem zbláznil celou hospodu U České Lípy v grandiózním zápase, který podle papírových předpokladů měl jasně prohrát, ale on to neudělal.

„Michal dokonce přinesl nějaké výstřižky z novin, takže jsme vzpomínali stejně jako loni u bráchy Vaška v Dřetovicích, kde jsme se sešli po letech poprvé. Účast byla výborná, zábava také,“ usmál se Kučera, dnes člen známého klubu SKS Arena Kladno.

Ten jmenoval i další boxery, kteří k soutoku dvou největších českých řek dorazili, ať už domácího Tomšů, příbramského Ježka, Slaňáky Vosmika a Maštalku, či Kladeňáky Peštu, V. Kučeru, Bartoníčka, Kellera. „Dokonce dorazil i Polák Latuschka, který k nám do Kladna tehdy hodně jezdil rozhodcovat, a také nám vyřídil že můžeme boxovat za Wroclav. I to bylo hezké setkání,“ dodal Petr Kučera.

Takže zase za rok. Boxeři mají jasno…