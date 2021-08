Kryštofovi je třináct. Od začátku byl na všechny míčové sporty šikovný a v šesti letech si vybral basketbal. Začal doma v Novém Strašecí v týmu Keltů, po roce přešel do Sokola Kladno. Později hostoval v Sokolu Pražský, kde už nyní s dalšími odchovanci Kladna hraje na přestup.

V Kladně naštěstí Kryštof narazil na skvělé trenéry, Radka Mišku a Zbyňka Žáka. „Oba jsou motory Kladna,“ myslí si táta David Brezík. Ti nebránili Kryštofovi, aby v koronavirové pandemii, kdy bylo téměř vše zmrazeno, přešel nastálo do Sokola Pražský. Tam ho vedení klubu zařadilo do tréninkového střediska mládeže, kde se připravovat mohl. V jeho věku hodně důležitý okamžik, díky němuž neztratil kontakt.

Zajímavý zlom přišel s dalším nástupem koronaviru. V době locdownu odjel Kryštof s tátou na blind do Španělska do klubu CAB Estepona v Andalusii. Tam zaujal natolik, že ho klub chtěl nejprve na celou sezonu, jenže po pár trénincích se rozjely v Česku školy, a tak se Kryštof musel vrátit.

Kluby o něj začaly na dálku trochu bojovat, chtěl ho jak Sokol pražský, tak Estepona. Když po uvolnění opatření vyrazil Estepony podruhé, tamní trenér mu řekl, že s ním už také počítal. Nakonec se dohodli na příští sezonu. „Začali bych ji tady v Sokole a po skončení, tedy v dubnu nebo květnu, bych vyrazil do Španělska. Je to sice složité s licencemi, ale jde to,“ odhaluje smělé plány Kryštof Brezík, stále ještě žák základní škole v Novém Strašecí, kde se chystá do osmé třídy.

Jak se ale vůbec do Španělska na delší dobu dostat? Zvlášť v době koronaviru, který celou zemi na Pyrenejském poloostrově zle svíral? Jednoduché to opravdu nebylo, jak říká David Brezík. Ten sice měl ve Španělsku kontakty, vozil tam na obří turnaj už dříve basketbalové výpravy včetně Kladeňáků. Ale jen kontakty nestačí. Už jen zaplacení v té době drahých testů zatížilo rodinnou pokladnu, pak tu bylo ubytování. „Naštěstí nám pomohl jedna paní ředitelka nejmenované kladenské školy, jejíž zeť tam vlastní byt. Byla to náhoda, ale moc nám to pomohlo, i když příjezd půjčeným autem byl stejně strašný. Vůbec jsme nevěděli, co čeho jdeme, nikde nikdo nebyl, v klubu nás první trenér poslal za jiným. Ten naštěstí hned jak Kryštofa uviděl, tak ho vzal a postupně si všechno sedalo,“ popisoval táta těžké začátky.

Problémem byla také řeč. Kryštof sice slušně mluví anglicky, jenže Španělé raději mluví svým jazykem. „Někteří umí anglicky, hlavně však umí trenér. Hodně mi pomohl také kamarád Sebastian, ten umí anglicky výborně a se vším mi od začátku pomohl a hlavně jsem měl s kým promluvit. I já se už snažím trochu ovládat španělštinu, ale zatím to moc slavné není,“ usmívá se Kryštof.

Mimochodem Estepona není jen tak nějaká basketbalová adresa. Klub je silný a třeba v mužské kategorii má ambice vyhrát andaluskou ligu a postoupit do národního finále, kde hrávají Barcelona, Real Madrid, Zaragoza či Bilbao, tedy skutečné velkokluby.

Tréninkový proces tam a u nás je prý také rozdílný. „Ve Španělsku je to hodně rychlé, hodně se běhá. Už na začátku tréninku nás nechají oběhnout desetkrát halu, teprve pak se jde dovnitř a pracuje pořád s velkou intenzitou. Ani mi to nevadí, protože kromě basketu mám hodně rád i atletiku,“ vypráví 173 cm vysoký mladík, jenž má jako rozehrávač vzor v Tomáši Satoranském i dalších světových borcích.

A jeho cílem je dotáhnout to jednou do nějaké zahraniční ligy. Jako nejlepší čeští hráči. „Česká liga je také cesta, ale není to sen, tím je NBA. Nedávno jsem moc fandil Česku na olympiádě, ale i tam bylo vidět, že hráči ze zahraničních lig jako Jan Veselý nebo Ondřej Balvín jsou nejlepší,“ kterému drží palce celá rodina včetně staršího bráchy a mamky, která v době jeho španělského pohybu držela českou půlku rodiny.

Pro velké sny se musí něco obětovat a Brezíkovi si právě tuhle složitou cestu vybrali.

Bez ní by se však neobešli.