O parádní bronz se postarala ve skoku vysokém Markéta Chaloupecká výkonem 139 cm a přidala ještě svůj osobní rekord ve skoku do dálky. Daniele Hoďákové utekla bronzová medaile na 60 m překážek o 12 setin sekundy. V dálce vylepšila svůj osobní rekord na 4,37 m a skončila na 6. místě. I ostatním závodníkům z řad „Lišek“ se dařilo.

„Z výkonů všech našich svěřenců jsme měli velikou radost. Každý z nich si na závodě vylepšil svůj osobní limit. Závodili s ohromným nasazením. Je to pro náš klub veliká vzpruha a příslib do budoucna. Naplnilo nás to všechny neskutečnou energií! Tento závod si budeme dlouho pamatovat. Škoda jen, že kvůli chřipce se na start nemohli dostavit i další naši závodníci“, uvedla vedoucí klubu Lenka Samková s tím, že další meta v podobě účasti na závodech mistrovství ČR je před nimi.

Jitka ŠVIHÁLKOVÁ